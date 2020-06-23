Мехико, , 09:40 — REGNUM Общее количество выявленных подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Мексике за истекшие сутки возросло на 4 577 и стало превышать 185 тысяч. Об это 23 июня рассказал директор эпидемиологии мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице ведомства в соцсети Twitter.

«По состоянию на 22 июня подтверждены 185 122 случая (заражения коронавирусом)», — заявил Аломиа.

Также он сообщил, что за этот же период в стране от COVID-19 умерли 759 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 22 584.

При этом уточняется, что на данный момент в Мексике свыше 140 тысяч пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине выявили 833 новых случая заражения коронавирусом.