23 июня 2020 | Время чтения 1 мин

Владимир Станулевич, , 09:37 — REGNUM В заявлении говорится: «17 июня в Государственную думу внесен законопроект, который позволяет правительству изменять границы национальных парков. Согласно документу, любой участок национального парка может быть исключен из него и использован для любой хозяйственной деятельности…

Почозерский погост. Кенозерский национальный парк Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Более 105 тысяч человек подписали обращение к президенту России с требованием отказаться от планов изъятия земель национального парка «Югыд ва» для добычи полезных ископаемых… Совет также неоднократно обращался в Генеральную прокуратуру в связи с планами изъятия земель национального парка и получил поддержку. Более 220 тысяч человек подписали петицию о недопустимости строительства дублера Щелковского шоссе через национальный парк «Лосиный остров»…

Чтобы не допустить изменения законодательства, глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой исключить из законопроекта возможность изменения границ национальных парков».

Село Вершинино, «столица» Кенозерского национального парка Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Заявление прокомментировала член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева: «Вероятно, руководители «Единой России», внося этот законопроект, рассчитывают на поддержку партии со стороны жителей поселений национальных парков. Но к нам, наоборот, поступают сотни жалоб этих граждан о том, что кто-то пытается «оттяпать» у парков земли или что-то там незаконно построить. Ни одного письма об притеснениях со стороны нацпарков не приходило. Боюсь, что этот закон, если он будет принят в этом виде, откроет возможности хозяйствующим субъектам делать что угодно. Примеры — печальная история с «Лосиным островом» и нацпарком «Югыд ва».

СПЧ готовит анализ по нарушениям законодательства в нацпарках, и он станет одной из главных тем во время встречи с президентом РФ В.В. Путиным, которая планируется 11 декабря 2020 года».

Крыльцо крестьянской избы XIX века. Кенозерский национальный парк Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Таким образом, одна из целей внесения законопроекта, указанная авторами, — «снятие социальной напряженности» — может осуществиться «с точностью до наоборот» и привести к еще большей напряженности.