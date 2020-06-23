Волгоград, , 09:38 — REGNUM Изменения в режиме безопасного поведения вступают в силу с 23 июня в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб. Жители могут не оформлять уведомления о выходе на улицу, но сохраняется обязательный масочный режим.

С 23 июня в регионе в полном объёме возобновляется работа парикмахерских и косметических салонов. Солярии и массажные салоны могут работать по предварительной записи. На рабочие места могут вернуться сотрудники предприятий, трудившиеся до этого на удалённом доступе. Отменяется обязательный двухнедельный карантин приезжих из других регионов и можно не оформлять обязательное уведомление о причине появления на улице или соответствующую справку от работодателя.

Пенсионерам рекомендовано продолжать соблюдать режим самоизоляции. До 29 июня включительно запрещено посещение детских и спортивных площадок несовершеннолетними и взрослыми любителями спорта соответственно. 14-дневный карантин остаётся в силе для граждан, прибывающих из-за границы.

Соблюдение масочного режима остаётся в силе.