Саратов, , 10:15 — REGNUM В Саратовской области 23 июня еще у 109 человек подтвердились положительные тесты на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числится носителем вируса 5671 человек, выздоровели 2789 пациентов, за сутки — 149 человек. С начала пандемии скончался 41 пациент, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 25 человек, в 82 случаях — заражение из неустановленных источников, двое прибыли из других регионов.

По-прежнему больше всего заразившихся коронавирусом лица старше 60 лет — 47 человек, шесть детей в возрасте до 18 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 150,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,2 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области, по данным на 22 июня, медицинское наблюдение установлено за 10 249 пациентами, 13 237 человек сняли с учета.

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