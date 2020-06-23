Хабаровск, , 09:39 — REGNUM Бывшего директора детского палаточного лагеря Холдоми, где в 2019 году во время пожара погибли дети, суд отправил под домашний арест.

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Как сообщила Российская газета, меру пресечения экс-директору палаточного лагеря Максиму Кузнецову изменили на домашний арест. Он продлится до 22 июля.

В конце июля 2019 года Максим Кузнецов и ещё один фигурант по делу, начальник отдела по надзору в сфере пожарной безопасности Эдуард Новгородцев были арестованы.

Их обвиняют в халатности, ставшей причиной гибели детей в лагере.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном детском лагере Холдоми под Хабаровском возник пожар, в результате которого погибли дети.