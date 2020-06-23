Киев, , 09:23 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 833 новых случая заражения коронавирусом, сообщил 23 июня специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По последним данным, за сутки 23 человека в стране скончались от последствий COVID-19, 314 выздоровели. Всего за время пандемии скончались 1035 пациентов, выздоровели — 16 956 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД Украины заявил об отсутствии планов по восстановлению железнодорожного сообщения между Украиной и Россией из-за пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев не планирует возобновлять железнодорожное сообщение с РФ — МИД Украины