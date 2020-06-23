Пенза, , 09:47 — REGNUM Поисковые мероприятия после пропажи шестилетнего ребенка утром 22 июня в Пензе увенчались успехом. Ребенок был найден вечером того же дня на улице Литвинова, сообщает пресс-служба областного следственного управления СКР.

Мальчика обнаружили в 17:45 на детской площадке в районе улицы Литвинова. Ребенок просто играл со знакомыми детьми. Следователям предстоит выяснить, совершались ли в отношении мальчика какие-либо преступления за время его отсутствия. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе утром 22 июня пропал шестилетний Тимур Горбатов. К его розыску подключились неравнодушные граждане, волонтеры, сотрудники следственного управления СКР по региону.

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