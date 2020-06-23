Ташкент, , 09:12 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 6500, сообщили 23 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Днем ранее в республике обнаружили 6358 случаев заражения. Таким образом, за минувшие сутки выявили 142 новых случая. Выздоровели 4450 человек, или 68,5%, скончались 19 пациентов.

Отметим, в Узбекистане планируют усилить контроль соблюдения санитарных требований в магазинах и автобусах. Кроме того, прибывающим в республику разрешили проходить 14-дневный карантин в гостиницах за свой счет.

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