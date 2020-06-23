Тбилиси, , 09:36 — REGNUM Прививка от гриппа непосредственно не поможет человеку легче перенести COVID-19, но защитит пациента от заражения вторым вирусом. Об этом 22 июня рассказала глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе, сообщает агентство Report.

В беседе с журналистами врач сказала, что во время гриппа и COVID-19 осложнения могут быть вызваны стафилококком или другими микробами. Она отметила, что важно избежать заражения сразу двумя вирусами.

«При вакцинации мы избегаем гриппа, а не COVID-19, но, конечно, лучше иметь только одну инфекцию, а не две», — сказала Энделадзе.

Напомним, правительство Грузии планирует с 1 июня открыть границы для иностранных туристов. В стране разрабатываются правила для посещения иностранных гостей, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса.

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