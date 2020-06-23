Пекин, , 09:03 — REGNUM Китай запустил общенациональная кампанию по борьбе с интернет-продажами редкими и вымирающими видами растений, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

По данным Киберпространственной администрации Китая, к вебсайтам предъявлено требование о запрете публикации объявлений продажи или купли растений, находящихся под защитой государства.

При этом. Некоторые сайты уже по доброй воле убрали более 400 видов соответствующих лотов, а также более 3000 тематических видеоматериалов. Администрация также призвала пользователей сети сообщать о неподобающей информации в сети.