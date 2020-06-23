Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Компания Oculus, производящая гарнитуры виртуальной реальности, купила студию Ready at Dawn. Об этом 22 июня в своём блоге сообщил вице-президент Facebook Майк Верду.

Геймеры знают эту компанию по игре The Order 1886, являющейся эксклюзивом PlayStation 4, а также по проекту Lone Echo. Ранее СМИ сообщали, что компания работает над Lone Echo 2, Верду в своей публикации отметил, что Ready at Dawn продолжит заниматься разработкой этой игры.

Ready at Dawn была основана в 2003 году, изначально студия занималась созданием игр для портативной консоли PSP. The Order: 1886 стала её первой крупной игрой для PS4. Стоит отметить, что ранее Facebook приобрела студию Beat Games, разработавшую известный виртуально-музыкальный хит Beat Saber.

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