Нур-Султан, , 08:58 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 18 231, сообщили 23 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее число случаев выявили в Алма-Ате — 3429, Нур-Султане — 3407, Карагандинской области — 1950, Атырауской области — 1475 и Чимкенте — 1357. Выздоровели 11 158 человек, скончались 127 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус в Казахстане выявили у министра здравоохранения Елжана Биртанова, первого президента Нурсултана Назарабева, спикера парламента Нурлана Нигматулина, а также у глав Туркестана и Алма-Атинской области.

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