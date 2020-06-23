Москва, , 08:46 — REGNUM В Москве на ВДНХ 25 июня пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню мореплавателя. Об этом сообщает 23 июня официальный сайт мэра и правительства столицы.

ВДНХ подготовила специальную программу для празднования Дня мореплавателя. В неё вошли онлайн-мероприятия и события на территории самой выставки. Главным местом торжества станет центр океанографии и морской биологии «Москвариум».

Отмечается, что бесплатный вход на мероприятие будет для детей младше 12 лет, а также тех посетителей, кто придёт в тельняшке. Зрители увидят показательные тренировки азиатских выдр и байкальских нерп. Запланировано также подводное шоу.