Нур-Султан, , 08:46 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил всех государственных служащих и полицейских с профессиональным праздником. Об этом глава государства написал 23 июня на своей странице в Twitter.

Казахстанский лидер отметил, что на госслужащих возлагается ответственность за реформы и модернизацию страны. «Желаю успехов в работе, направленной на построение сильного, авторитетного Казахстана!» — добавил Токаев.

Он также поздравил полицейских. «Желаю сотрудникам полиции здоровья, благополучия, дальнейших успехов!» — написал президент.

Отметим, 23 июня в Казахстане отмечают два профессиональных праздника: День государственного служащего и День полиции. Праздник правоохранительных органов был учрежден 23 июня 2007 года.

В этот день представители МВД из стран СНГ почтили память павших за Родину в Парке защитников Отечества в Астане.