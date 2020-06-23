Ханты-Мансийск, 23 июня 2020, 08:44 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 319 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения за сутки — Сургут (100 заражённых), Нижневартовск (64), Нефтеюганск (28), Сургутский район (20), Когалым (18).
Всего с начала пандемии на 23 июня в регионе зафиксировано 6900 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 3 435 пациентов излечились, 37 скончались.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекцией на 23 июня в регионе составляет 1,24.