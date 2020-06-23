Саратов, , 09:10 — REGNUM В Саратове выпускной для школьников проведут в дистанционном формате в субботу, 27 июня, сообщает пресс-служба городского комитета по образованию.

Комитет в соцсети организовал челлендж поздравлений и пожеланий для выпускников от представителей органов власти, общественности, силовых структур, учебных заведений, ветеранов, известных и успешных личностей города. Всех желающих просят записать свое видеообращение продолжительностью не более 3 минут в горизонтальном положении.

Видеоролики в дальнейшем разместят на стене группы «Саратов. Выпуск-2020», которые станут доступны всем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьные выпускные в 2020 году могут пройти в России в традиционном очном формате с праздником в актовом зале или у школьной площадки.

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