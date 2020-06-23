Севастополь, , 08:46 — REGNUM Все виды деятельности экономического характера, которые были ограничены из-за пандемии коронавируса, на территории Республики Крым могут быть возобновлены уже с 1 июля. Такое предположение 23 июня высказал глава региона Сергей Аксенов в эфире крымско-татарского телеканала Крыма «Миллет».

"Надеемся, что с 1 июля начнут работать и оставшиеся сферы, которые были запрещены — кинотеатры, театры и все другие учреждения», — заявил он.

Также глава Крыма отметил, что в регионе на данный момент уже запущена работа большинства сфер экономической деятельности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Крыму разрешена работа спортивных и тренажерных залов при сохранении безопасной дистанции, а также открыты стадионы для занятий легкой атлетикой и футболом. При этом с 1 июня на полуострове работают кафе с летними площадками.