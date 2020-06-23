Кызыл, , 08:35 — REGNUM В столице Тувы Кызыле с 23 июня временно приостановил работу общественный транспорт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, решение было принято из-за крайне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«Эпидемиологи бьют тревогу — большинство случаев заражения от внутрисемейных, родственных контактов. Увеличивается количество тяжёлых больных, в этом месяце уже есть человеческие потери», — отметили в мэрии.

Автобусы перестали ходить по городским и пригородным маршрутам. Приостановка будет действовать до особого распоряжения.

Напомним, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Туве достигло 3575. Из них, как сообщало ИА REGNUM, выписаны из больниц к настоящему времени чуть более 47% пациентов. По словам главы региона Шолбана Кара-оола, пик эпидемии продолжается.

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