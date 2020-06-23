Магадан, Магаданская область, , 08:45 — REGNUM В Магаданской области 775 выпускников будут сдавать единый государственный экзамен. При этом, в последний момент 170 учеников передумали сдавать ЕГЭ.

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Отказ от сдачи ЕГЭ связан с правом выбора выпускников: сдавать или не сдавать.

3 июля пройдёт первый экзамен — дети будут сдавать информатику, литературу и географию. Больше всего выпускников решились на русский язык, он пройдёт в два дня — 6 и 7 июля.

Заключительный экзамен по иностранным языкам — 23 июля.

Подготовлены 20 пунктов для сдачи ЕГЭ, пишет «Вести-Магадан».

Как сообщало ИА REGNUM, резервные дни сдачи ЕГЭ для тех, кто не смог сдать в основные дни по уважительным причинам — 24 и 25 июля.