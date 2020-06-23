Москва, 23 июня 2020, 08:28 — REGNUM В Москве 23 июня ожидается небольшой дождь, сообщает центр «Фобос».
"Синоптическая ситуация будет определяться влиянием циклонической депрессии с юга, из-за чего концентрация облачности и вероятность осадков повысится», — говорится в прогнозе.
Синоптики пояснили, что на юге сложнее метеоусловия.
При этом температурный фон в Москве 23 июня останется в пределах климатической нормы.
В столице ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. На юге Московской области может пройти ливень. Температура в Москве поднимется до 24 градусов, в Подмосковье — до 22 градусов (местами — до 25). Скорость ветра не превысит 7 м/с.