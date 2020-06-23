Барнаул, , 08:27 — REGNUM В Алтайском крае происходят новые вспышки коронавируса, ежедневно десятками выявляют новых носителей SARS-CoV-2. Вот и сегодня, 23 июня, по данным регионального оперативного штаба, положительные тесты за последние сутки подтвердились у 73 человек. Общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 3445 человек, в том числе 356 ребенка до 17 лет включительно.

В стационарах увеличилось число тяжелобольных. Общее число таких пациентов составляет уже 64 (+2 за сутки), на аппарате ИВЛ — 20 (+2 за сутки). Не обошлось без новых смертей.

«За прошедшие сутки скончалось три человека. Один — COVID-19, 2 — иные причины смерти. За весь период зарегистрирована смерть 58 человек, в том числе 29 случаев от COVID-19, 26 случаев — иные причины смерти. три случая находятся на экспертизе», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне 22 июня, стало известно, что вспышка коронавируса произошла на бийском олеумном заводе, где выявили 15 положительных тестов на коронавирус.

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