Багдад, , 08:29 — REGNUM Жители одной из деревень иракской провинции Дахук вынуждены были покинуть свои дома из-за продолжающихся налетов турецкой авиации. Об этом 23 июня сообщает BasNews.

«Жители села Кашан переехали в район Батифы, остановившись во временных убежищах, ожидая решения их проблемы», — отметил в комментарии агентству глава местной администрации Дилшер Абдулсаттар.

Напомним, 14 июня вооруженные силы Турции приступили к выполнению операции «Коготь орла», предполагающей борьбу с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Официальный Багдад назвал провокационные действия Анкары нарушением суверенитета Ирака. С начала боевых действий турецкие военные уже убили шестерых мирных граждан.