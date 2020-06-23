Пекин, , 08:27 — REGNUM За минувшие сутки на территории Китая было выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 июня сообщается в заявлении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также уточняется, что в данное число входит 22 активных случая заражения коронавирусом и семь его носителей без симптомов, при этом 13 активных случаев являются локальными (все на территории Пекина) и ещё 9 — ввозными.

Кроме этого, сообщается, что общее число зараженных SARS-CoV-2 в стране в результате этого составляет 83 418.

При этом отмечается, что за истекшие 24 часа в Китае никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4 634.

Помимо этого, 78 425 пациентов в стране на сегодняшний день вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Албании 22 июня заявили о том, что за последние сутки в результате обследования 239 образцов в стране было выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом.