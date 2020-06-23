Анкара, , 08:22 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла 35 нелегальных мигрантов, терпящих бедствие у берегов страны. Об этом 22 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спасенные беженцы пытались проникнуть на территорию Греции, среди них были женщины и дети, большинство из спасенных были выходцами из Афганистана.

Мигранты были доставлены в специализированные учреждения, где вскоре будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.