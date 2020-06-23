Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Фанаты выпустили к оригинальной Deus Ex дополнение Project CDX Version 1.0, которое добавляет в игру режим мультиплеера. Об этом 23 июня сообщил портал DSOgaming.

Издание отмечает, что это «огромный мод» (модификация), который имеет доработанный сетевой код и исправляет множество ошибок, в т.ч. связанных с попаданиями в сетевой игре. Он также добавляет в Deus Ex множество функций, которых не было в оригинале. По мнению автора статьи, это является лучшим способом отпраздновать двадцатилетие игры.

Project CDX Version 1.0 не позволяет использовать в онлайн-игре Deus Ex мошеннические программы SpeedHack и Framerate, кроме этого он добавляет системы наблюдения и обратной связи. Желающие посмотреть новую модификацию могут найти её на странице проекта.

Оригинальная Deus Ex вышла в продажу в июне 2000 года. Игра, выполненная в киберпанк-сеттинге (сеттинг — мир, в котором происходит действие игры) положила начало популярной франшизе. Многие геймеры считают, что первая часть превосходит последующие игры по сюжету и игровому процессу.

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