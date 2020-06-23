Хабаровск, , 08:08 — REGNUM Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вылечился от COVID-19 и выписан из больницы. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба администрации города, передает ТАСС.

«Сергей Анатольевич выписан из больницы, выздоровел», — рассказали в пресс-службе.

Также там уточнили, что хабаровский градоначальник приступит к своей работе с 24 июня.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Сергей Кравчук заявил на своей странице в соцсети Instagram, что в его семье есть заражение коронавирусом, после чего ушел на самоизоляцию. Позднее он был госпитализирован с диагнозом «коронавирусная инфекция».