Нью-Дели, , 07:47 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки скончались 342 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Таким образом, общее количество жертв осложнений COVID-19 на индийской территории достигло 14 011 человек. Также за 22 июня в стране выявили 14 933 случая заражения новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в Индии подтвердили 440 215 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Кроме того, уже 248 190 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Индии и были выписаны из медучреждений. В настоящее время в стране зафиксировано 178 014 активных случаев заболевания.

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