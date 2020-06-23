Чебоксары, 23 июня 2020, 07:46 — REGNUM В Чебоксарах в день голосования по поправкам в Конституцию горожане также будут выбирать территории и объекты для благоустройства. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Чувашии.
В рамках подготовки и проведения голосования по поправкам к Конституции России в Чебоксарах запускается рейтинговое голосование по объектам благоустройства дворовых территорий. Всего определено 20 объектов благоустройства и перечень проблем, которые, по мнению горожан, необходимо решить в первую очередь.
Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции пройдёт в России 1 июля. При этом жители могут проголосовать досрочно, начиная с 25 июня. В Чебоксарах на голосовании организуют видеонаблюдение, оно будет действовать в помещениях территориальных избирательных комиссий и в помещениях для голосования.
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