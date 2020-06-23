Москва, , 07:40 — REGNUM В метро Москвы приняли на должность контролёра-кассира мужчину. Об этом 23 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Отмечается, что новый сотрудник прошёл дистанционное обучение и практическую стажировку, стал участником тренинга по психологии и культуре обслуживания пассажиров.

«Сейчас мы обучаем группу женщин-машинистов, впервые к интересной должности контролера-кассира присмотрелся мужчина. Это доказывает, что нет чисто мужских или чисто женских профессий», — прокомментировал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Всего в метрополитене работают 70 контролёров-кассиров. Помимо продажи билетов, в их обязанности входит консультация пассажиров в вестибюлях. Например, по пополнению баланса карты «Тройка» в автоматах.