Вашингтон, , 07:40 — REGNUM В многопользовательскую игру Smite добавили пакет официальных скинов (образов персонажей) из анимационного сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Рекламный ролик разработчики выложили на YouTube-канале проекта.

Создатели игры показали в видео, как будут выглядеть скины в игре. Геймеры смогут выбрать внешность героев шоу: Аанга, Зуко и Корры. Им также показали, как Аанг будет превращаться в Мерлина, Зуко — в японского бога шторма Сусано, а Корра — в скандинавскую богиню зимы Скади.

Ранее стало известно, что потоковый сервис Netflix снимет игровой сериал-ремейк «Аватар: Легенда об Аанге». Создатели оригинального анимационного шоу примут участие в реализации этого проекта.

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