Берлин, , 07:35 — REGNUM 190 862 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Германии после получения положительных результатов анализов еще 503 пациентов, 23 июня сообщается на сайте института Роберта Коха.

За сутки в стране скончались 10 человек с COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 8 895 смертей от осложнений при данном заболевании. Кроме того, 175,7 тысячи человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня стало известно, что среди сотрудников мясокомбината в регионе Северный Рейн — Вестфалия в Германии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 1 553.

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