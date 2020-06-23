Токио, , 07:28 — REGNUM Министерство обороны Японии направит представление командованию США в связи с пожаром на авиабазе Кадена на Окинаве, в ходе которого произошла утечка хлора, заявил глава японского минобороны Таро Коно на пресс-конференции.

«Мы сделаем представление и потребуем исправить систему информирования о таких происшествиях», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня произошел пожар на авиабазе военно-воздушных сил США Кадена, расположенной в японской префектуре Окинава. Пожар не перекинулся за пределы базы, однако в ходе пожара произошла утечка хлора. На ликвидацию возгорания ушло около шести часов. По предварительным данным, пострадавших не было.

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