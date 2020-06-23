Москва, , 07:27 — REGNUM С 23 июня в Москве разрешается пользоваться объектами общественной инфраструктуры. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице с сегодняшнего дня снимаются ограничения на использование объектов общественной инфраструктуры. Комментируя своё решение в блоге, столичный мэр пояснил, что теперь «детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — заниматься на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы». Собянин считает это послабление наиболее долгожданным.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 июня в Москве вводится очередной этап снятия ограничений. Заработают кафе, рестораны, библиотеки, детские сады, фитнес-клубы.