Екатеринбург, , 07:25 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района передала в суд материалы для применения к обвиняемому в убийстве собственной матери горожанину принудительных мер медицинского характера. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Преступление произошло в феврале. Гражданин 1979 года рождения пришёл к своей матери домой и там между ними возник конфликт. В итоге гражданин ударил её по голове и в область рук и шеи, а затем нанёс ножевое ранение в область сердца. Женщина скончалась.

Впоследствии её обнаружили соседи. Об обвиняемом известно, что он имеет хроническое психическое расстройство. Теперь его судьбу решит Чкаловский райсуд.