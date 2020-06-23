Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Два профессиональный игрока покинули турнир по файтингу (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) Street Fighter 5 из-за проблем с задержками. Об этом 23 июня сообщил портал Screen Rant.

Соревнования проходили в рамках Capcom Pro Tour Online, прогеймер iDom является чемпионом Capcom Cup, другой, известный под ником ElChakotay, считается одним из лучших игроков.

Они вышли из турнира после того, как проиграли геймеру MetroM. Оба заявили, что причиной проигрыша стал запрет Capcom проводить бои без заднего фона (как в случае тренировочной стадии), что позволяет добиться уменьшения задержек.

Издание отмечает, что ранее киберспортсмены уже жаловались на проблемы с сетевым кодом в файтингах Capcom. Ранее из-за этой проблемы многие игры были исключены из турнира Evolution Championship 2020.

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