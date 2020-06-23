Владивосток, , 07:34 — REGNUM В селе Ольховка Кировского района Приморья 23 июня в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» открыли новый современный фельдшерско-акушерский пункт. Квалифицированную медицинскую помощь теперь смогут получать более 130 сельчан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Новый ФАП достаточно просторный, удобный, его площадь почти 200 кв. метров. Закуплена и установлена вся необходимая мебель и медицинское оборудование.

Ранее собственного медпункта в селе не было и сельчанам приходилось ездить в соседние населённые пункты или в райцентр.

В течение этого года в ФАП проведут интернет, наладят теле-ЭКГ.

Всего в 2020 году по нацпроекту в регионе будет построено ещё девять ФАПов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии в Миякинском районе в деревне Малые Каркалы и в селе Уршак в начале июля новые ФАПы начнут приём местных жителей.