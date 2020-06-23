Богота, , 07:07 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Колумбии возросло до 71 183, в числе которых 2 531 — новые, 22 июня сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Кроме того, с начала пандемии в стране зарегистрировано 2 310 летальных исходов среди больных с COVID-19. За сутки в Колумбии скончалось 73 пациента с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Колумбии до 1 июля в связи с распространением коронавируса нового типа действует режим всеобщего карантина.

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