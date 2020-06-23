Новосибирск, , 07:01 — REGNUM В Новосибирской области на утро сегодня, 23 июня, за сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом, 103 человека за это же время выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё четыре пациента — мужчины в возрасте 32 года и 70 лет. И женщины в возрасте 82 года и 92 года», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 5 248 пациентов с коронавирусом (339 из них — дети), 2 893 человека выписаны, 76 скончались. В отделениях реанимации сейчас находится 81 человек, на ИВЛ — 25 пациентов.