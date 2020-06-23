Токио, , 07:02 — REGNUM Токийский Диснейленд и одноимённый парк водных аттракционов откроются для посетителей 1 июля. Об этом 23 июня сообщает компания-оператор знаменитого парка аттракционов Oriental Land.

Парки, расположенные бок о бок в пригороде Токио, были закрыты 29 февраля из-за распространения нового коронавируса. Управляющая компания предполагала открыть их после 20 апреля, но эти планы не состоялись в связи с продолжающей оставаться напряжённой ситуацией с COVID-19 в Японии.

Ежегодно аттракционы токийского Диснейленда, расположенные на площади более 118 га, посещают более 30 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня гонконгский Диснейленд открылся после карантина.

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