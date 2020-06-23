Чита, , 06:59 — REGNUM Избирательная комиссия Забайкальского края подвела итоги работы по программе «Мобильный избиратель». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора в, выяснилось что более 35 тысяч жителей региона выбрали в качестве участка для голосования по поправкам к Конституции свое место работы: предприятие, учреждение или организацию.

«Избирательными комиссиями был проделан огромный объем работы, но в целом с потоком заявок удалось справиться всем, хотя иногда приходилось работать буквально сутками. За счет проведенной работы, в том числе информационной, мы смогли практически полностью избежать «перегибов на местах», когда, например, муж пытался подать заявление за жену», — сказала председатель избирательной комиссии Забайкальского края Светлана Судакова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к конституции были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию. В связи с эпидемией коронавируса голосование по ним пришлось отложить на 1 июля 2020 г. Ранее власти Забайкалья пообещали сделать голосование максимально безопасным.

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