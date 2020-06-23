Чебоксары, , 06:55 — REGNUM В лесах Чувашии установился IV класс пожарной опасности, в связи с чем их посещение ограничено. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

Высокий класс пожарной опасности будет действовать по 26 июня. Чтобы снизить риски возникновения пожаров, на это время вводится запрет на посещение гражданами лесов.

В настоящее время в лесных массивах организовано патрулирование более 60 групп с участием спасателей и правоохранителей, также для мониторинга ситуации и оперативного обнаружения очагов возгорания задействованы два беспилотника. Лесные патрули проводят рейды на 154 маршрутах.