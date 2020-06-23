Магадан, Магаданская область, , 07:01 — REGNUM В Магаданской области за прошедшие сутки выявлено 11 новых заражённых коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 23 июня на Колыме обследовано на коронавирусную инфекцию 28 610 человек, зарегистрирован 621 носитель, выздоровели — 288 человек, три пациента скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 июня власти Магаданской области приступили к очередному этапу смягчающих ограничительных мер.