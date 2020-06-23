Хабаровск, , 06:58 — REGNUM Шестой арбитражный апелляционный суд отказал совладелице завода «Амурсталь» (юридическое лицо ООО «Торэкс-Хабаровск) Ларисе Стародубовой, которая является супругой губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в требовании о смене директора предприятия.

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Как выяснило ИА ДВ-Новости, и апелляционный суд, и предыдущая инстанция не сочли аргументированными требования Стародубовой, настаивающей на признании недействительным решения собрания участников компании «Торэкс-Хабаровск», на котором были прекращены полномочия гендиректора Сергея Кузнецова и назначен новый гендиректор Григорий Фрейдин.

На назначении нового гендиректора настоял владелец основного пакета акций «Амурстали» Павел Бальский, который, помимо прочего, полагал, что именно неквалифицированное руководство поставило единственный на Дальнем Востоке электроплавильный завод на грань банкротства. Лариса Стародубова утверждала, что смена директора «парализует деятельность завода».

Как сообщало ИА REGNUM, московский предприниматель Павел Бальский, ранее владевший 50% завода «Амурсталь», выкупил 25% у ещё одного совладельца — Николая Мистрюкова, давнего делового партнёра Сергея Фургала, который находится в московском СИЗО по подозрению в заказных убийствах. Ещё 25% принадлежит супруге губернатора Фургала Ларисе Стародубовой.