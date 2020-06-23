Кампала, , 06:50 — REGNUM Радиостанции Уганды начнут предоставлять образовательные программы жителям страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил угандский президент Йовери Мусевени в ходе телевизионного обращения.

«Мы собираемся запустить большую образовательную программу, конечно же, по радио», — заявил он.

Мусевени заявил, что предпочел бы транслировать образовательные программы по телевидению, однако не каждый житель страны располагает телевизором. Поэтому для трансляций было выбрано радиовещание. Также жителям Уганды, у которых нет радиоприемников, бесплатно их выдадут. Кроме того, жителям страны предоставят и бесплатные печатные обучающие материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Уганды Йовери Мусевени объявил о сохранении карантинных ограничений в стране в связи с распространением коронавируса нового типа. По последним данным, в Уганде зафиксировано 774 случая инфицирования SARS-CoV-2.

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