Челябинск, , 06:48 — REGNUM В Челябинске новым директором ООО «ЧелябГЭТ» стал Дмитрий Усачёв. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Ранее назначенец работал в муниципальном горэлектротранспортном предприятии. Теперь он будет руководить созданным после краха муниципального частным.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний директор Александр Павлюченко покинул свой пост. Решение о его уходе приняли в мэрии. Отметим, учредителями ООО являются подразделения администрации муниципалитета.

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