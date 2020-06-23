Москва, , 06:48 — REGNUM В большинстве регионов России ежедневная смертность из-за COVID-19 снизится в 1,5−2 раза к концу июля 2020 года, спрогнозировал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, самое сильное снижение показателей ежедневных летальных исходов из-за коронавируса произойдёт в столичном регионе.

«К концу июля летальные исходы в Москве и Московской области снизятся в два-три раза», — цитирует РИА Новости эксперта.

По словам Тавадяна, прогнозируемое снижение объясняется тем, что пик эпидемии в целом по России уже пройден, большинство регионов вышли на плато, и сейчас началось снижение заболеваемости и смертей.

Напомним, всего в России на 22 июня выявлено 592 280 носителей коронавируса. За весь период с начала распространения зафиксировано 8206 летальных исходов, выздоровели более 344 тыс. человек.

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