Горно-Алтайск, , 06:47 — REGNUM В Республике Алтай к настоящему времени попали в больницу с клещевыми инфекциями 82 человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в прошлом году на это время было лишь 50 госпитализированных.

«Треть больных — дети. Диагнозы разные: клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, сибирский клещевой тиф», — добавили в управлении.

По данным специалистов, в большинстве своём граждане попадают в больницу по незнанию или беспечности. После удаления присосавшегося клеща они не идут в больницу и не принимают профилактических препаратов.

Всего к этому моменту покусано более 3,2 тыс. человек против менее 3 тыс. за аналогичный период 2019 года. Способы перехода клещей на человека разные — на рыбалке и на огороде, через кошек и собак, или сельскохозяйственных животных.

В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют не пренебрегать средствами защиты и аэрозолями, а после походов на природу осматривать себя, детей, а также домашних животных. Как отмечается, главным принципом профилактики клещевых инфекций остаётся «Защити себя сам».

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