Кампала, , 06:27 — REGNUM Некоторые ограничения режима карантина в Уганде останутся в силе для предотвращения угрозы возникновения вспышек заражения коронавирусом нового типа, заявил президент страны Йовери Мусевени в ходе обращения по телевидению.

По его словам, Уганда входит в опасную стадию, когда наблюдается рост числа зараженных новой инфекцией. Поэтому в стране останутся закрытыми школы, религиозные учреждения, салоны красоты, бары, ночные клубы и торговые центры. Также в стране будет действовать комендантский час.

Как сообщало ИА REGNUM, к 22 июня в Уганде подтвердили 770 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровели и были выписаны из медучреждений 578 человек.

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