Абакан, , 06:20 — REGNUM За сутки в Хакасии коронавирус выявили ещё у 19 человек, сообщили ИА REGNUM 23 июня в республиканском правительстве.

11 случаев — это служебные и семейные контакты. Три человека поступили с признаками ОРВИ, два — с признаками пневмонии. Один пациент самостоятельно прошел обследование, два человека прибыли из Красноярска.

Также за сутки в Хакасии выздоровели 34 человека. Общее количество выздоровевших достигло 1097.

Всего в Хакасии по состоянию на 23 июня коронавирус выявлен у 1631 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за весь период скончались 12 пациентов с коронавирусом.

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