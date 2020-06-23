Кемерово, , 06:12 — REGNUM Новокузнецк 24 июня присоединится к акции «Весть Победы». Город на минуту загудит, завоет и зазвенит. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

После торжественного марша в городе одновременно в течение одной минуты зазвучат гудки личного, грузового и городского общественного транспорта. Будут запущены все электросирены системы оповещения. Промышленные предприятия включат свои производственные гудки. Церкви и соборы поддержат звоном колоколов.

Власти Новокузнецка просят горожан «сохранять спокойствие и разделить общую радость с участниками всероссийской акции «Весть Победы».